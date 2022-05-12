Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
Ardahan'ın Göle ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskidemirkapı köyü kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta, yurda kaçak yollardan giren 2 Afganistan uyruklunun bulunduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Araç sürücüsü F.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Ardahan Düzensiz Göçmenler
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