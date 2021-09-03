Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 05:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan A.K, Ö.P. ve K.Ç, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ zanlıları A.K, Ö.P. ve K.Ç'yi yakalayarak gözaltına almıştı.
Etiketler: FETÖ
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