Edirne'de alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan A.K, Ö.P. ve K.Ç, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ zanlıları A.K, Ö.P. ve K.Ç'yi yakalayarak gözaltına almıştı.