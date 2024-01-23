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Güncel
İHA 23.01.2024 21:33

Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Yüksekova’da kar yağışı

Geçtiğimiz günlerde ilçede 4 günlük etkili olan yoğun kar yapışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yüksek kesinlerde ise 1 metreyi geçmişti.

İlçede akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuk havaların etkisini sürdüğü Yüksekova ilçesinde kar yağışı devam ediyor. Bir hafta aradan sonra kar yağışının etkili olduğunu belirten Erdinç Düzen, “Yüksekova'da geçen hafta ilçe merkezinde yarım metre, yüksek kesimlerde ise 1-2 metreye yakın kar yağışı etkili oldu. An itibariyle Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı başladı. Bu yağışlar Yüksekova'da yaşanan kurak ve kötü hava için bir nebze derman oldu diyebiliriz. Yüksekova'mız zaten kar şehri, biz şehrimizi karıyla seviyoruz” dedi.

Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de olumsuz bir durum için hazır bekliyor. 

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