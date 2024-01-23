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Güncel
İHA 23.01.2024 21:25

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 48 bin 257

Kars’ta Aralık ayında 48 bin 257 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 48 bin 257

Türkiye İstatistik Müdürlüğü Kars Bölge Müdürlüğü’ne kayıtlı illerde Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayıları belli oldu.

Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da 31 bin 896, Kars’ta 48 bin 257, Iğdır’da 31 bin 682 ve Ardahan’da Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 715 oldu.

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti. 

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