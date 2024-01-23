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Güncel
İHA 23.01.2024 21:19

Ağrılı kayakçılardan büyük başarı

Ağrılı kayakçılar, Alp disiplini tüm kategoriler eleme yarışmaları ve Kayaklı Koşu eleme yarışmalarında önemli başarılara imza attı.

Ağrılı kayakçılardan büyük başarı

Türkiye Kayak Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde organize edilen Kayaklı Koşu Eleme Yarışmalarında yarışan Ağrılı kayakçılar 8 madalya kazandı.

20 ilden toplam 655 sporcunun katılımı ile Yüksekova’ya 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı Köyü Kayak Merkezinde gerçekleşen organizasyonda sporcular ilk gün klasik, ikinci gün ise serbest stilde mücadele etti.

Yarışlar sonucunda kendi kategorilerinde derece elde eden Ağrılı sporcular şu şekilde oluştu; Muhammed Yüce U-16 ‘da üçüncü, Berat Akkuş U-12 ‘de ilk gün üçüncü ikinci gün dördüncü, Hamza Üregil U-12’de birinci gün ve ikinci günde ikinci, Hilal Yavuz U-14’te dördüncü, Fatma Yavuz ise U-21’de birinci ve ikinci günde ikinci oldu. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen, 30 ilden 600 sporcunun yarıştığı Alp Disiplini Eleme Yarışında mücadele eden Ağrılı sporcu Defne Karakoç ;ilk gün yapılan büyük slalom yarışmasında ikinci oldu, ikinci gün yapılan slalom yarışında ise üçüncü oldu.

Bu dereceler ile Defne Karakoç Türkiye Şampiyonası ve Etap yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, başarılı kayakçıları kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. İl Müdürü Din, sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve kayak antrenörleri hazır bulundu. 

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