Kayseri'de emniyet kemeri takmayan sürücüler simülasyon aracına bindirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları uygulamada emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Uygulamada, emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edilerek, simülasyon aracına bindirildi. Simülasyon aracında, kaza anında emniyet kemeri bağlıyken yaşanacaklar uygulamalı olarak gösterildi.

Komiser yardımcısı Hüseyin Yılmaz, bütün sürücülere emniyet kemeri takmayı önerdiklerini söyledi.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada emniyet kemerinin önemini, simülasyon aracımızla sürücülerimize uygulamalı olarak gösteriyoruz. Genelde binen bütün şoförlerimiz, sürücülerimiz emniyet kemeri takmadıklarına hayıflanıyorlar. Burada bu araç duran bir araç olduğu halde yine de ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Bu şekilde bir faaliyet yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi emniyet kemeri takmayan sürücüleri durdurup buraya getirerek uygulamayla gösteriyoruz. Emniyet kemerinin yaralamalı kazalarda yüzde 60 oranında önleyiciliği var. Ölümlü kazalarda ise yüzde 45 oranında önleyiciliği var."