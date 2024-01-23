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Güncel
İHA 23.01.2024 19:50

Rize’de jandarma ekipleri suçlulara geçit vermiyor

Rize jandarma ekiplerince farklı suçlara karışan 67 şahıs yakalandı.

Rize’de jandarma ekipleri suçlulara geçit vermiyor

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında yapılan çalışmalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, 370 adet tabanca namlusu, 90 adet tabanca gövdesi, 181 adet tabanca üst kapağı, 4 adet namlu açma aparatı, 170 adet demir plaka ve 40 adet farklı ebatlarda silindir demir parça ele geçirildi.

Meydana gelen asayiş olaylarında ise 26 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatırken 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalanırken, yakalanan şahısların 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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