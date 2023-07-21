Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'a insan akını yaşandı

Yoğun talep gören hızlı trene ek sefer konuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olarak nitelendirilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, Sivas’a olan ilgiyi artırdı.



Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen Ankara-Sivas hızlı tren hattı ile 12 saatlik seyahat süresi 2 saate düştü. Ankara-Sivas arasındaki 603 km mesafeyi 405 km'ye düşüren Yüksek Hızlı Tren ile bugüne kadar 200 bin yolcu taşındı.



Kente turistik ve ekonomik anlamda katma değer sağlayan mega projeye gösterilen yoğun ilgiden dolayı günlük 3 sefer yapan Yüksek Hızlı Tren; 11 Ağustos’tan itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 4 sefer yapacak. Eklenen bu sefer ile birlikte 966 kişilik kapasite artışı sağlanacak. Mega proje Yüksek Hızlı Tren'in Sivas için büyük bir şans olduğunu dile getiren Sivas Belediye Başkanı Av. Hilmi Bilgin, “Sivas’ın uzun yıllar beklediği ve Sivas’a değer katacak projesi olan Yüksek Hızlı Tren, Nisan ayı ortalarında hizmete açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sivaslılara hediyesi olarak Mayıs sonuna kadar ücretsiz yolcu taşımaya başlamış ve 1 Haziran’dan itibaren de ücretli olarak yolcu taşımaya başlamıştır. O günden bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişi YHT kullanarak Sivas’a gelmiş, bir o kadar da Sivas’tan Ankara’ya gitmiştir. Bugüne kadar ücretli dönemde yaklaşık 200 bin kişi yolculuk yapmıştır. Yoğun bir talep vardır.” dedi.



Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ek sefer yapacak



Yüksek Hızlı Tren’e olan ilginin bir hayli yoğun olduğunu ifade eden Başkan Bilgin, “Şu an itibarıyla tüm seferler dolu olarak gidip gelmektedir. Bundan dolayı da 11 Ağustos tarihinden itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere Sivas’a gelmek isteyenlerin mağdur olmaması adına ek sefer konulmuştur. Yüksek Hızlı Tren’in Sivas’a gelmesiyle Sivas’ta farklı alanlarda beklentiler ve değişimler olmaktadır. Biz de bu noktada Valiliğimiz, Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası ve diğer Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte hem Sivas’ın tanıtımını yapmak hem Sivas’ın Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya gibi YHT ile bağlantılı olabilecek şehirlere tanıtımını yapmak hem de Sivas’a gelen kişilerin daha verimli bir şekilde Sivas’ı gezip görebilmeleri açısından birçok çalışmayı faaliyete geçireceğiz.” diye konuştu.



“YHT, sadece Ankara’ya gitmek için kullanılmıyor”



Yüksek Hızlı Trenin Sivas’ın tanıtımı adına büyük şans olduğu dile getiren Başkan Bilgin, şu ifadelere yer verdi: “Sivas, açık hava müzesi. Doğal güzellikleri, kültürel güzellikleri noktasında gelen kişilerin doğru bir şekilde faydalanabilmeleri, doğru bilgi ile Sivas’ı tanımaları açısından bizler paydaş kurumlarla birlikte ortak bir masada toplanarak Sivas’ın tanıtımı noktasında çalışmalara başladık. Sivas her açıdan farklı noktaya gidiyor, büyük hizmetler alıyor ama YHT bu hizmetlerin en önemlisi. Hizmete girdiği günden bugüne yoğun ilgiden dolayı da bunu net olarak görebiliyoruz. Bundan sonra yerel yöneticiler olarak bizlere düşen görev; YHT ile Sivas’ı gezmeye, görmeye gelen kişileri Sivas’a ekonomik katkı sağlayacak şekilde bir yapılanma oluşturmak. Bu noktada şehri YHT ile gelen yoğunluğa hazırlamamız gerekiyor. Sivas bunun faydasını önümüzdeki dönem yaşamış ve görmüş olacak. Bu Yüksek Hızlı Tren sadece Ankara’ya gitmek için kullanılmıyor. Ankara’dan da yoğun bir şekilde Sivas’ı gezip görmek, akrabalarını ziyaret etmek, tarihi ve kültürel yerlerini görmek adına da yoğun bir şekilde talep var.”