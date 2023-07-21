Az Bulutlu 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.07.2023 11:50

Isparta'da karanfil hasadına başlandı

Isparta'da 2 bin dekar alanda hasadına başlanan karanfilde 250 milyon dal rekolte bekleniyor.

Isparta'da karanfil hasadına başlandı

Deregümü köyünde ilkbahar aylarında dikilen karanfillerin hasadına başlandı. Tomurcuk halinde kesimi yapılarak seçilen karanfiller, demetler halinde paketleniyor.

Karanfil demetleri, tırlarla çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Deregümü köyü muhtarı Ali Toprakçı, karanfilin köyleri için önemli bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

"Karanfil üretimi istihdama da büyük katkı sağlıyor"

Başta İngiltere, Hollanda, Romanya ve Bulgaristan olmak üzere farklı ülkelere karanfil ihraç ettiklerini vurgulayan Toprakçı, şunları kaydetti:

"2023 karanfil hasat dönemimiz başladı. Yaklaşık 2 bin dönüm arazide üretim yapıyoruz. Bu sene 250 milyon dal karanfil rekoltesi bekliyoruz. Köyümüz ihracat konumunda güzel yerlere geldi. İnşallah bu sene de elde ettiğimiz ürünleri ihracat edeceğiz. Karanfil üretimi istihdama da büyük katkı sağlıyor. Köyümüz başta olmak üzere bu bölgede karanfil üretimi yapılan seralarda 3 bin kişi çalışıyor"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise bütün köyleri üretmeye çağırdığını belirterek “Ülkemizde işsizlik olmasın, ülke ekonomisine katkı sağlayalım. Bizim ürettiğimiz ürünler yurt dışı pazarında Made in Türkiye olarak gözüktüğünde hepimiz aynı gururu yaşıyoruz."

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Safranbolu'da safran ve lavantanın birlikte ekildiği bahçe agroturizmde yeni rota oluşturuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Emine Erdoğan'dan hayırseverlere depremzedeler için düzenlenecek etkinliğe davet
13:29
Tarım ve Orman Bakanlığı, suyun verimli kullanımı için vatandaşları uyardı
13:21
Almanya'da 2022'de doğum oranlarında düşüş yaşandı
13:22
Muğla'da kaçak alkol operasyonu
13:18
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
13:07
İngiltere'deki 'yüzen hapishane' hükümetin tartışmalı göçmen politikasını yeniden gündeme taşıdı
Bilecik'te freni arızalanan kamyon 3 araç ile apartmana çarptı
Bilecik'te freni arızalanan kamyon 3 araç ile apartmana çarptı
FOTO FOKUS
Rusya’dan Karadeniz’de fiili atışlı tatbikat
Rusya’dan Karadeniz’de fiili atışlı tatbikat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ