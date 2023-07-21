Safranbolu'da safran ve lavantanın birlikte ekildiği bahçe agroturizmde yeni rota oluşturuyor

Yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi ilçede, turist sayısını artırmak için projeler hayata geçiriliyor.



Safran üretiminin artırılması ve agroturizme katkı sunulması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hazırlanan "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi de uygulanmaya başlandı.



Valilik, İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığının iştirakçi olduğu proje kapsamında, ilçede geçen yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile 55 dekarlık bahçe oluşturuldu. Pilot bölge olarak belirlenen Gayza köyündeki bahçeye, safran ve lavanta bitkileri ekildi. Lavantanın çiçek açmasıyla güzel bir manzara sunan bahçenin ziyarete açılmasıyla ilçeye daha fazla turistin gelmesi hedefleniyor. Safranın ise eylül ayında çiçek açacağı bahçe, ziyaretçilerine mis kokulu mor çiçekler arasında yaptıkları gezintiyi ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.



"Lavanta yağını da satışa sunacağız"



İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, geçen yıl uygulamaya alınan proje çerçevesinde, Gayza köyünde 55 dekarlık lavanta ve safran bahçesi kurulduğunu söyledi. Ayvalık, geçen yıl nisan-mayıs aylarında 35 dekar alanda lavantanın toprakla buluşturulduğunu aktararak, "Alanda dünyanın en büyük lavanta labirentini oluşturduk. 15 aylık sürede lavantaların gelmiş olduğu nokta bizleri çok sevindirdi" dedi.



Bahçenin geri kalan kısmına ise geçen sene ağustosta safran ekildiğini belirten Ayvalık, ilk hasadın kasımda yapıldığını kaydetti. Ayvalık, lavanta hasadına da başlandığını dile getirerek, "Güzel ve verimli bir yıl geçiriyoruz. İlk kırım hasatlarımızı aldık. Lavanta labirentimizin olduğu yerde bir distilasyon tesisimiz var. Bu tesiste lavanta yağlarını çıkardık. Yağ kalitemiz çok güzel. Bu yağları şişeleyip bu alanda yaptığımız satış ofisimizde, tüketicilerimize ve ziyaretçilerimize sunacağız" diye konuştu.



Projenin kamuoyuna "Safranova" olarak tanıtıldığını anlatan Ayvalık, görselliğiyle öne çıkan bahçenin, adeta doğal fotoğraf stüdyosu işlevi gördüğünü, bu doğrultuda alana çeşitli objeler yerleştirdiklerini ifade etti. Ayvalık, projenin görsel olarak tamamlandığına değinerek, "Lavantalarımız açtı ve çok güzel bir görsel güzelliği var. Uygulamayı yaptığımız alan çok güzel. Safranbolu Cam Teras'ın giriş noktasında büyük ve geniş bir alan. Ülkemizdeki eko ve agroturizme meraklı bütün ziyaretçileri Safranova'ya bekliyoruz" sözlerini sarf etti.



"Bahçe, Safranbolu turizmine katkı sağlayacak"



Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar da bahçenin, Safranbolu turizmine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Aileler, burada çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilirler" ifadesini kullandı.



Ziyaretçi Sevilay Cengiz ise bahçeyi çok beğendiğini ve herkesin burayı görmesi gerektiğini kaydetti. Zonguldak'tan gelen Meryem Berber de bahçede ailesiyle güzel vakit geçirdiğini söyleyerek, lavantalara hayran kaldığını dile getirdi.