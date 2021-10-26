Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), sürgün anılarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığı “1944 Ahıska Sürgünü: Son Tanıklar" kitabının ikinci baskısı da ele alındı.

Ahıskalı Gençler Derneği ve YTB iş birliğiyle başlatılan program kapsamında ABD ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki öğrenciler dil, etnopedagoji, tarih, kültür, din, folklor, sinema, tiyatro, eğitim ve göç konularında eğitim alacak.

Bu konuda çalışanların Ahıska meselesi hakkında bilgi ve bilinç sahibi olması, yeni akademik çalışmaların teşvik edilmesi ve konuyla ilgilenen öğrencilerin ortak bir platformda buluşturulması amacıyla düzenlenen program çevrim içi olacak.

On bir dersten oluşan program 9 Ocak 2022'de sona erecek.