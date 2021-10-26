Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kullandığı kamyonette 34 kilogram eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yürütülen çalışmalar kapsamında N.G. yönetimindeki kamyonet durduruldu.
Kamyonette yapılan aramalarda, 60 parça halinde 34 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Bitlis Uyuşturucu Narkotik
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