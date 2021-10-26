İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde, Yazıhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 gümüş ve bronz sikke, 2 tarihi eser niteliği taşıyan obje ile 19 su vanası, 16 cep telefonu, dedektör ve muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.