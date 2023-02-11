Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile meslek liselerince deprem bölgesine bir tır ve 4 minibüsle battaniye, kuru gıda ve giysi gönderildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, teknik ve meslek liselerinin metal bölümleri tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere çadır içi soba üretimi yapıldığı, Fatih Teknik ve Anadolu Lisesi tarafından da 40 bin ekmek üretilerek bölgeye gönderildiğini söyledi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Yozgat
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