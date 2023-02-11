İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, teknik ve meslek liselerinin metal bölümleri tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere çadır içi soba üretimi yapıldığı, Fatih Teknik ve Anadolu Lisesi tarafından da 40 bin ekmek üretilerek bölgeye gönderildiğini söyledi.