Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Yardımlar, Valilik ve AFAD koordinesinde 17 Temmuz Spor Salonu'nda tasnif edilerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Yardım paketlerinin içinden zaman zaman duygulandıran hediyeler ve notlar da çıkıyor.

Spor salonuna getirilen bir bebek bisküvisi paketinin üzerinde iki kız kardeşin kendi çabalarıyla yaptıkları bileklikler ve not dikkati çekti.

11 yaşındaki Aslı ve 8 yaşındaki Nazlı Alptekin'in harçlıklarıyla aldıkları paketin üzerine yapıştırdıkları notta, "Buradan size geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah yakın zamanda eski günlerinize dönersiniz. Size gönderdiğimiz bebe bisküvisini şifayla yersiniz inşallah" ifadelerine yer verdiği görüldü.