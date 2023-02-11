"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile yardım amacıyla gönüllüler özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de, Trakya Akademi Spor Kulübü öncülüğünde başlatılan çalışmada, bağışçılardan toplanan arızalı elektrikli ısıtıcıların onarılmasına başlandı.

Kulübün Kaleiçi semtindeki binasında çalışan gönüllüler ilk etapta 200'den fazla ısıtıcıyı tamir etti.

Kulüp Başkanı Murat Tertibim, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesine yardım için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Gönüllülerin katkılarıyla güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve hedeflerinin bir tırı dolduracak kadar ısıtıcı toplamak olduğunu belirten Tertibim, "Deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmalarından sonra konteyner ve çadır kentler kurulacak. Ortaya çıkacak ısınma sorununun çözümüne katkıda bulunmak için vatandaşların evlerinde atıl durumda bulunan kullanılmayan ısıtıcıları tamir ediyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz, kimse 'Benim sobam eski.' demesin. Eski diye görülen soba onarıldıktan sonra bir çocuğumuzu bir ailemizi ısıtır" ifadesini kullandı.

Kulüp üyesi Olcay Bakkalcı ise arızalı ısıtıcıların, kent esnafından ücretsiz temin edilen malzemelerle tamir edildiğini dile getirdi.

Nuray Aşar da evinde kullanmadığı elektrikli ısıtıcıyı depremzedelere göndermek üzere getirdiğini belirterek destek çağrısında bulundu.