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Güncel
AA 22.07.2024 13:11

Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimek hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan yeşil mercimek yerli tohum çeşitlerinin hasadı tamamlandı.

Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimek hasat edildi
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yerli yeşil mercimek çeşitlerini tanıtmak ve ekimini yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan demonstrasyonların hasat ve harmanlarının yapıldığını söyledi.

Çiftçinin yeşil mercimekte genelde kendi aralarında değişimle ve piyasadan aldıkları tohuma ekim yaptığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Tarım  ve Orman Bakanlığı araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan yüksek verimli çeşitlerimiz mevcut. Bu çeşitleri ilimiz çiftçisine tanıtarak yaygınlaştırmak için 7 köyde 8 çiftçimizle 95 dekar alanda demonstrasyon çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerince geliştirilerek tescil edilmiş kışlık yeşil mercimek çeşidi Yusufhan, yazlık yeşil mercimek çeşitlerinden Bozok, Karagül, Meyveci2001, Gümrah ve Sultan çeşitleriyle kırmızı mercimek çeşidi Kafkas çeşitlerinin hasadı yapıldı."

"Yerli tohumlarımızla üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz" 

Özkaya, iklim faktörlerinin olumsuz etkilerine rağmen ortalamanın üzerinde verim aldığını söyleyerek, "Çiftçilerimize ıslah edilmiş bu çeşitleri ekmelerini ve yerli tohumlarımızla üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimek hasat edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat
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