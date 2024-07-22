Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimek hasat edildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yerli yeşil mercimek çeşitlerini tanıtmak ve ekimini yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan demonstrasyonların hasat ve harmanlarının yapıldığını söyledi.

Çiftçinin yeşil mercimekte genelde kendi aralarında değişimle ve piyasadan aldıkları tohuma ekim yaptığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan yüksek verimli çeşitlerimiz mevcut. Bu çeşitleri ilimiz çiftçisine tanıtarak yaygınlaştırmak için 7 köyde 8 çiftçimizle 95 dekar alanda demonstrasyon çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerince geliştirilerek tescil edilmiş kışlık yeşil mercimek çeşidi Yusufhan, yazlık yeşil mercimek çeşitlerinden Bozok, Karagül, Meyveci2001, Gümrah ve Sultan çeşitleriyle kırmızı mercimek çeşidi Kafkas çeşitlerinin hasadı yapıldı."

"Yerli tohumlarımızla üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz"

Özkaya, iklim faktörlerinin olumsuz etkilerine rağmen ortalamanın üzerinde verim aldığını söyleyerek, "Çiftçilerimize ıslah edilmiş bu çeşitleri ekmelerini ve yerli tohumlarımızla üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.