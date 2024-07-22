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Güncel
AA 22.07.2024 12:33

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlıya adli işlem yapıldı

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlıya adli işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, 7-21 Temmuz'da, 9 ayrı operasyon düzenlendi.

16 zanlıya adli işlem

Kaçakçılık operasyonlarda yakalanan 16 zanlıya adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 958 tabanca fişeği, 68 uzun namlulu fişek, 2 tabanca şarjörü, balistik çelik yelek, 14 bin tıbbi ilaç, 7 bin 645 paket sigara, 175 puro, 1730 litre kaçak akaryakıt, 30 litre alkol malzemesi, 24 sahte alkol şişesi, 33 cep telefonu, 2 sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

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