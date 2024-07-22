Açık 33.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.07.2024 12:54

Bursa'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü garsonluk yaparken yakalandı

Bursa'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen hükümlü, sigortasız çalıştığı restoranda yakalandı.

Bursa'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü garsonluk yaparken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, hırsızlık ile dolandırıcılık gibi farklı suçlardan 37 suç kaydı olan ve toplam 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Garsonluk yaparken yakalandı

Yapılan araştırmada, M.N'nin, 2 yıldır ikametine gelmediği ve bir otelde kaldığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, M.N'nin, başkasına ait bir kimlikle Bursa ve Yalova'da çeşitli işlerde sigortasız çalıştığını ve 6 aydır da Osmangazi ilçesinde bir restoranda garsonluk yaptığını tespit etti.

Restorana müşteri olarak giden polisler, hükümlüyü, kimlik sorduklarında M.Y. olduğunu söylemesi üzerine gözaltına aldı.

Ekip otosuna alınan hükümlü, sorgusunda kendi kimliğini itiraf ederek M.Y. isimli kişiye ait kimliği 2 yıl önce yolda bulduğunu ve bu kimliği kullandığını itiraf etti. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen M.N, daha sonra cezaevine gönderildi.

Restorana ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hükümlünün müşterilere yemek servisi yaptığı sırada, sivil polislerin iş yerine girerek M.N'yi gözaltına alıp dışarı çıktıkları görülüyor.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlıya adli işlem yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
İstanbul'da yola atlayan çocuğa araba çarptı
13:10
Demokratlardan Harris'e destek gelmeye devam ediyor
13:08
Zelenskiy'den, ABD Başkanı Biden'a teşekkür mesajı
13:05
Polat çiftinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:18
Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı
13:00
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Dolunay ve balonlar Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
Dolunay ve balonlar Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Dolunay ve Büyük Çamlıca Camii...
Dolunay ve Büyük Çamlıca Camii...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ