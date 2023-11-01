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Güncel
AA 01.11.2023 14:02

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 11,25 gram uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan M.C ve R.Y'nin ifadelerinde uyuşturucuyu M.C. ve S.E'den aldıklarını belirtmeleri üzerine bu kişilerin saklandıkları adrese de operasyon düzenlendi.

Operasyonda jandarma, ellerindeki uyuşturucu maddeyi sobada yakmaya çalışan şüphelileri yakaladı.

Adreste yapılan aramada miktarı tespit edilemeyen kül ile karışık uyuşturucu, 4 cep telefonu, hassas terazi ve 4 bin 155 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C. ve S.E. hakimlikçe tutuklandı, M.C. ile R.Y. serbest bırakıldı.

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