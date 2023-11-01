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Güncel
AA 01.11.2023 13:48

Kruvaziyer yolcuları Bartın Irmağı'nda tekne turu yaptı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyerle Amasra'ya gelen turistler için Bartın Irmağı'nda tekne turu düzenlendi.

Kruvaziyer yolcuları Bartın Irmağı'nda tekne turu yaptı
[Fotograf: AA]

İstanbul'un ardından 870 yolcu ve 422 kişilik mürettebatıyla Bartın'a gelen gemi, Amasra Limanı'nda demirledi. 

Turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren turistlerin bir kısmı, tur otobüsleriyle Bartın'ın Güzelcehisar sahilindeki volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan lav sütunlarını ziyaret etti.

Kruvaziyer yolcuları Bartın Irmağı'nda tekne turu yaptı

Dünya genelinde Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar sahilinde bulunan lav sütunları hakkında rehberlerin bilgi verdiği turistler, doğal güzelliği kayıt altına aldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Özlem Koçak'ın da eşlik ettiği, Bartın Gazhane Parkı'nda Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun karşıladığı turistler, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda tekne turuna katıldı.

Bartın Kent Müzesi'ni de gezen Rus turistlere, yöresel yiyecek ikramında bulunuldu.

Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

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