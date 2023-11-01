Parçalı Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.11.2023 13:42

Konya'da 1.sınıf öğrencilerine yangın ve doğal afetler eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik hem teorik hem de uygulamalı itfaiye eğitimine başladı.

Konya'da 1.sınıf öğrencilerine yangın ve doğal afetler eğitimi

Doğal afetler ve yangınlar konusunda toplumun her kesiminin bilinçlenmesi amacıyla itfaiye eğitimleri, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde her gün 3 seans halinde düzenleniyor.

Yangından korunma eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na bağlı Anatoya Oyuncak Atölyelerinde üretilen amigurumi itfaiye bebek ve peluş Konyaspor topları hediye ediliyor.

Yıl boyunca devam edecek programlara, kent merkezindeki 28 bin öğrencinin katılması hedefleniyor.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Tunceli’de sonbaharın görsel şöleni
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale ile görüştü
14:22
İsrail'in saldırılarında 8 bin 796 Filistinli hayatını kaybetti
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Yüksek Konseyi Başkanı'nı kabul etti
14:15
MEB, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"ni başlatıyor
14:14
Galata ve Kız Kulesi'nde ışık gösterileri 10 Kasım'a kadar sürecek
14:24
İsrail yine Cibaliye'yi vurdu: Onlarca kişi hayatını kaybetti
TCG Anadolu, İstanbul'da ziyarete açıldı
TCG Anadolu, İstanbul'da ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ