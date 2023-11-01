Konya'da 1.sınıf öğrencilerine yangın ve doğal afetler eğitimi

Doğal afetler ve yangınlar konusunda toplumun her kesiminin bilinçlenmesi amacıyla itfaiye eğitimleri, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde her gün 3 seans halinde düzenleniyor.

Yangından korunma eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na bağlı Anatoya Oyuncak Atölyelerinde üretilen amigurumi itfaiye bebek ve peluş Konyaspor topları hediye ediliyor.

Yıl boyunca devam edecek programlara, kent merkezindeki 28 bin öğrencinin katılması hedefleniyor.