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Güncel
AA 01.11.2023 12:54

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sıfır atık eğitimi verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde destek personeline sıfır atık eğitimi verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sıfır atık eğitimi verildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki eğitimde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan, hızla tüketilen doğal kaynakların geleceğe miras kalabilmesi için "Sıfır Atık" projesinin önemli olduğunu belirtti.

Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci de sıfır atık konusunda bilgilendirme yaparak, birimlerde bulunan atık kutularının kullanımını önerdi.

Programda, projeye katkılarından dolayı güzel sanatlar, iletişim ve tıp fakülteleri ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teşekkür belgesi verildi.

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