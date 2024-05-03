Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.05.2024 09:57

Yozgat'ta üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi

Yozgat'ta üniversite öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine basın açıklamasıyla destek verdi.

Yozgat'ta üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi

Bozok Üniversitesi Öğrenci Yemekhanesi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen öğrenciler, basın açıklamasını Türkçe ve İngilizce olarak okudu.

Grup adına basın bildirisini okuyan Tarım Makineleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf Furkan Karaman, 1948'ten bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla bir soykırım halini aldığını söyledi.

Çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 209 gündür 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini ifade eden Karaman, "Kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sunucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. İnsanlığın yaşadığı acıları, can yananın, rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçlerle uluslararası görüntüler, vahşeti yaşatan İsrail olunca bir daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diye konuştu.

Karaman, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığına dikkati çekti.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde geçen hafta öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Saystop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Basın açıklamasına, üniversitede eğitim gören bazı yabancı uyruklu öğrenciler de katıldı.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Çorum'da jandarma ekipleri öğrencilere eğitim verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:09
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:58
Hafta sonu hava nasıl olacak?
09:51
Mersin'de terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı
09:53
Bursa'da 98 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
09:35
ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu başlıyor
09:31
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1000'inci açık kalp ameliyatı
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor
FOTO FOKUS
Uzun süre ekrana bakmak farklı rahatsızlıklara sebebiyet verebilir
Uzun süre ekrana bakmak farklı rahatsızlıklara sebebiyet verebilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ