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Güncel
AA 03.05.2024 09:53

TOGÜ'de üretilen fidelerin satışı başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretimi gerçekleştirilen sebze fidelerinin satışı başladı.

TOGÜ'de üretilen fidelerin satışı başladı
[Fotograf: AA]

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yetiştirilen domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, kavun, karpuz gibi sebze ve meyve türlerine ait 1,5 milyon fide üreticiler tarafında yoğun ilgi görüyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Üniversitemizde üretilen fidelerimizin satışını vatandaşlarımıza uygun olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımız fidelerimize ilgi gösteriyorlar. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Fide satışına bugün başladık. Üniversitemizde yetiştirilen 1,5 milyon fidenin satışını yapacağız." dedi.

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