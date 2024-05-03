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Güncel
AA 03.05.2024 09:47

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Düzce'de gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye'deki 500 gençlik merkezi, üniversitelerdeki genç ofisler ve bakanlığın bünyesinde yer alan 10 binin üzerindeki spor tesisinin kapılarının ayrım yapmaksızın herkese açık olduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Düzce'de gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen Genç Kariyer Akademisi'ne katılan Eminoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin ve sporun yüzyılı olması için çalıştıklarını belirtti.

Eminoğlu, bu hedefi yakalama noktasında en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Niye? Çünkü sporcu olması, gençliğinde futbolculuk kariyerinin olması bizim için kıymetli. Tabii sayın bakanımız Osman Aşkın Bak'ın kendisinin profesyonel futbolculuk kariyeri ve birçok federasyonda başkanlık yapmış olması da bu anlamda kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığındaki çalışanlarımızla hiçbir ayrım yapmaksızın bütün Türkiye'nin gençlerinin gerçekten sanatta, ilimde, bilimde bütün alanlarda daha iyi noktaya gelebilmesi için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Hep birlikte bu çalışmaları daha iyi noktaya getirmek için çaba sarf ediyoruz."

Türkiye genelinde 81 ilde 500 gençlik merkezinin olduğunu hatırlatan Eminoğlu, "Yine üniversitelerde genç ofislerimiz var. Aynı şekilde Türkiye genelinde 10 binin üzerinde spor tesisimiz var bakanlığımıza ait. Buralarda ne yapıyoruz? Sporcu eğitim merkezleri var, TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri) var. Olimpiyatlara yetiştirdiğimiz milli sporcularımız var. Bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza bu kapılar sonuna kadar açık. Buralarda özellikle 2024 yılını hareketlilik yılı olarak ilan ettik. 'Harekette bereket var demiş' atalarımız. O yüzden bu anlamda bütün gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Program, akademiye katılan öğrencilerin sertifikalarını almalarının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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