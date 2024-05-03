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Güncel
AA 03.05.2024 09:44

Ağrı'da meyve çeşitliliğin artırılması amacıyla çiftçilere 28 bin 800 fidan dağıtıldı

Ağrı'da meyve üretim alanlarının arttırılması amacıyla "Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 240 çiftçiye 28 bin 800 meyve fidanı dağıtıldı.

Ağrı'da meyve çeşitliliğin artırılması amacıyla çiftçilere 28 bin 800 fidan dağıtıldı

Valilik koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında kentte çiftçilere yüzde 75 hibeyle meyve ağacı dağıtılması için Çiftçi Eğitim Merkezi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, tarımın çok önemli ve stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaşanan tahıl krizinin, tarımın ne kadar önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkardığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş oldu. Oradaki tahıllar dünyanın değişik yerlerine gönderilemedi ve dünyanın belli bir bölümü neredeyse açlıkla karşı karşıya kalacaktı. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman bir inisiyatif kullandı ve o problemi giderdi. Tarımın Türkiye açısından ne kadar stratejik bir sektör olduğunu anlatmak adına bunu ifade ettim."

Koç, Ağrı'nın tarım ve hayvancılık kenti olmasının yanında verimli arazilere de sahip olduğunu anlattı.

Kentin meyvelerle anılmasını istediklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bizler de Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle çiftçilerimizin de katkısıyla beraber ilimizin üretim çeşitliliğini artırmak için böyle bir proje hayata geçirdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Tarım kenti olmaktan da gurur duyuyoruz. Bu projeleri anlamlı kılacak olan, emeği ve alın teriyle üretecek olan siz değerli çiftçilersiniz. Ürün çeşitliliği ve verimliliğinin artması için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise kentte üretim çeşitliliğin artması için çiftçilere yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı.

İl genelinde 240 çiftçiye 28 bin 800 meyve fidanı dağıtıldı.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve il protokolü katıldı.

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