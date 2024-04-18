Yozgat'ta Turizm Haftası dolayısıyla ATV ve motosiklet turu düzenlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda valilik önünden başlayan tura Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci ile doğaseverler katıldı.

Vali Özkan, Çamlık Milli Parkı'nda Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat'ın güzelliklerini tanımak ve anlatmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk milli parkının Çamlık Milli Parkı olduğunu aktaran Özkan, "Bu etkinlikler kapsamında ilimiz turizmde hizmet sunumunu geliştirmek, kaliteyi artırmak üzere ORAN Kalkınma Ajansı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde otellerde eğitimlerimiz devam ediyor. Dileğimiz, Yozgat'ı tarım, hayvancılık, sanayi kenti olmasının ötesinde turizm kenti haline de dönüştürmek. Bu vesileyle Kazankaya Kanyonu'nda Orman Genel Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz ORAN Kalkınma Ajansımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Akdağmadeni Belediyesi'yle de doğa ve gezi turizmine yönelik çalışmamız var." dedi.

Özkan, Yüksek Hızlı Tren ile Ankara-Yozgat arasının yaklaşık 1,5 saat olduğunu, bunun Yozgat'ın turizmine de büyük katkı sunacağını anlattı.