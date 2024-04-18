Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'nın Saray Yolu Caddesi'nde Musa B. idaresindek otomobil ile Çiçekli Çeşme Miray S. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Emine S. ve Ayhan G. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.