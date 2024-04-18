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Güncel
AA 18.04.2024 09:41

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Isparta'nın Saray Yolu Caddesi'nde Musa B. idaresindek otomobil ile Çiçekli Çeşme Miray S. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Emine S. ve Ayhan G. yaralandı.

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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