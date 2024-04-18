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Güncel
AA 18.04.2024 09:34

Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi.

Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi
[Fotograf: AA]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hava sıcaklığı 27 derece ölçüldü.Havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahil şeridindeki plajlara geldi.

Vatandaşların bazıları sahilde yürüyüş yaparken kimileri denize girdi.

Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi

Tatil için ailesiyle İstanbul'dan gelen Yusuf Aydın, sıcak havayı sahilde değerlendirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Hem sağlık hem de keyif için girelim dedik"

Çocuklarıyla denizde güzel zaman geçirdiklerini söyleyen Aydın, "Kum oldukça sıcaktı ve çocuklarımı çağırdım. 'Denize girebilecek miyiz?' diye bir deneyelim dedik ve hep birlikte yüzdük. İyi ki de yüzmüşüz, deniz çok güzel ve temiz, su oldukça da soğuk. Hem sağlık hem de keyif için girelim dedik ve iyi ki de girmişiz. Yarın da hava sıcak olursa girmeyi isteriz" diye konuştu.

Aydın, nisan ayı içerisinde ilk kez Karadeniz'de denize girdiğini vurgulayarak, "Normalde Karadeniz daha geç ısınır. İlk defa hayatımda nisan ayında Karadeniz'de denize girdim. Güzel oldu, inşallah devamı gelir" dedi.

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