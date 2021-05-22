Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında B.T. idaresindeki otomobil devrildi.
Kazada, bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile 2 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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