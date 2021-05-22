E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında B.T. idaresindeki otomobil devrildi.

Kazada, bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.