Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.08.2024 18:03

Yozgat'ta oluşturulan survivor parkında çocuklar ve kurum müdürleri yarıştı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, kurum müdürleriyle halı sahada oluşturdukları survivor parkurunda yarıştı.

Yozgat'ta oluşturulan survivor parkında çocuklar ve kurum müdürleri yarıştı

Yozgat’ta, Sevgi Evleri Sitesinde kalan çocukların kişisel gelişimlerinin yanı sıra bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Rakibim sensin, oyun başlasın" temalı survivor parkuru hazırlandı.

Sitenin bahçesindeki halı sahaya kurulan parkurda çocuklar ve kurum müdürleri yarıştı.

Yarışma, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kurum müdürleri yarıştıkları çocukları tebrik ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla kurum müdürleri arasında bir yarışma düzenleyerek çocukları eğlendirdiklerini ve bu tür yarışmaların devam edeceğini söyledi.

Yarışmaya katılan Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, çok heyecanlı bir yarışma olduğunu ve eğlendiklerini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yunus Demir de yarışmada rakiplerinin iyi olduğunu belirterek, çocukları tebrik etti.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Altun: Türkiye, Filistin'in haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütüne mücadelede tarihi başarılar elde ettik
20:01
Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı: İlk vaka doğrulandı
19:45
Türkiye ile Irak, Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ile Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracak
19:42
Bursa'da 6 katlı binanın çatısında yangın
19:36
Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
FOTO FOKUS
NASA astronotundan Ay'ın batışı
NASA astronotundan Ay'ın batışı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ