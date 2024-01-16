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Güncel
İHA 16.01.2024 17:26

Yozgat’ta okul inşaatları hızla devam ediyor

Yozgat’ta Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen okul inşaatı çalışmaları çerçevesinde 8 okul tamamlanarak eğitim-öğretime açıldı.

Yozgat’ta okul inşaatları hızla devam ediyor
[Fotograf: İHA]

İl genelinde 20 okulda çalışmalar sürerken 2 okulun da ihale süreci devam ediyor.

Yozgat’a eğitim konusunda her türlü desteğin verildiğini ifade eden Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin daha iyi ve kaliteli şartlarda eğitim görmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Yozgat eğitimine en büyük yatırımın okul binalarının yenilenmesiyle yapıldığını da hatırlatan Vali Özkan, kentte yenilenmedik okul kalmadığını ve kapasitelerinin artırıldığını aktardı.

Yozgat’ta okul inşaatları hızla devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığınca Yozgat genelinde 30 okul inşaatına başlanıldığını da hatırlatan Vali Özkan, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 8 okulda inşaat çalışmalarının tamamlanarak eğitime açıldığını söyledi. 20 okulda inşaat çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden Vali Özkan, 2 okulda ise ihale sürecinin devam ettiğini söyledi. 

Yozgat’ın eğitimde tercih edilen illerden birisi haline gelmesi için çalıştıklarını da vurgulayan Vali Özkan, “Bu güzide eğitim yuvalarımızın ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. 

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