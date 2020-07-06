Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'ta kedinin fareyle oyunu kamerada
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta bir kedinin, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar gülümsetti.
Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi Funda Sokağı'nda yakaladığı küçük fareyle oyun oynayan kedinin eğlenceli anları, kameraya yansıdı.
Ağzıyla taşıdığı küçük hayvana zarar vermeyen kedi, zaman zaman fareyi serbest bırakıp koşarak tekrar yakaladı.
Kedi, patisiyle tutup ağzıyla taşıdığı fareyle bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu.
Etiketler: kedi fare oyunu kedi fareSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 14:49
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