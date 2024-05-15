Parçalı Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.05.2024 16:13

Yozgat'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Yozgat'ta polis aracında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah için tören düzenlendi.

Yozgat'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
[Fotograf: AA]

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinde görevli 53 yaşındaki Baburşah, dün gece ekip aracında kalp krizi geçirdi.

Kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden polis memuru Baburşah için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi.

Yozgat'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Cenazesi defnedilmek üzere Nazilli'ye gönderildi

Törende, Baburşah'ın özgeçmişinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Evli ve 3 çocuk babası Baburşah'ın naaşı, defnedilmek üzere Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Törene, Baburşah'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, daire müdürleri, askeri ve emniyet personeli katıldı.

ETİKETLER
Aydın Polis Yozgat
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
İtalya'nın Milano kentinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı
17:28
Ankara Emniyeti "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiası yalanlandı
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modelini inceledi
17:26
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası
17:34
Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden "Sıfır Atık" projesine ödül
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'u kabul etti
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ