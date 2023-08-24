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Güncel
AA 24.08.2023 18:02

Yozgat'ta jandarma, çiftçileri güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendiriyor

Yozgat Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuar'ında İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, güvenli traktör kullanımı konusunda çiftçileri bilgilendiriyor.

Yozgat'ta jandarma, çiftçileri güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendiriyor

Fuar alanındaki İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan bilgilendirme standı, ziyaretçilerce yoğun ilgi gördü.

Jandarma trafik personeli, güvenli traktör kullanımı, reflektör ve "Traktör koruma çerçevesi" hakkında çiftçilere kısa film izlettirdi.

Jandarma, traktör kazalarında koruma çerçevesinin sürücüyü koruduğunu, yaralanma ve kazadan dolayı ölümleri azalttığını anlattı.

Çiftçilerden Hasan Avşar, traktörünün koruma çerçevesi bulunmadığını söyledi.

Verilen bilginin önemli olduğunu aktaran Avşar, "Basit bir aparat insanı ölümden ve yaralanmalardan koruyor. Bizim de böyle bir korumaya ihtiyacımız var, ben de almaya çalışacağım. Görüştüğüm çiftçi arkadaşlarıma da bu koruma çerçevesini anlatacağım. İnşallah onlar da bu teknolojiden faydalanırlar." dedi.

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