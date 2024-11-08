Açık 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.11.2024 16:38

Yozgat'ta huzur operasyonu: 2 bin 140 kişi sorgulandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenen Bozok-17 huzur uygulamasında 2 bin 140 kişi sorgulandı, araması olan bir kişi yakalandı.

Yozgat'ta huzur operasyonu: 2 bin 140 kişi sorgulandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17'incisi düzenlenen huzur uygulamaları kapsamında il genelinde 52 ekip 206 personel ile 2 bin 140 kişinin sorgulanması yapıldı.

Yapılan sorgulamalarda hafif yaralama suçundan araması bulunan bir kişi, asker kaçağı olduğu tespit edilen iki kişi yakalanarak gözaltına alında.

Huzur uygulamaları kapsamında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulamada 497 aracın sorgulanması yapılırken, 34 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 90 umuma açık yerler, 5 metruk bina ve 43 park bahçe kontrol edildi.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı
17:26
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
17:25
Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybetti
17:23
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
17:22
Katil İsrail'in 399 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 508'e yükseldi
17:19
Türkiye’nin yüzde 93’ü şehirlerde yaşıyor
Gümüşhane'de Satala Antik Kenti'nde kazı sezonu tamamlandı
Gümüşhane'de Satala Antik Kenti'nde kazı sezonu tamamlandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ