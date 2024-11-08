Yozgat'ta huzur operasyonu: 2 bin 140 kişi sorgulandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17'incisi düzenlenen huzur uygulamaları kapsamında il genelinde 52 ekip 206 personel ile 2 bin 140 kişinin sorgulanması yapıldı.



Yapılan sorgulamalarda hafif yaralama suçundan araması bulunan bir kişi, asker kaçağı olduğu tespit edilen iki kişi yakalanarak gözaltına alında.



Huzur uygulamaları kapsamında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulamada 497 aracın sorgulanması yapılırken, 34 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 90 umuma açık yerler, 5 metruk bina ve 43 park bahçe kontrol edildi.