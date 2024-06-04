Yozgat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Terminal Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen katılımcılar, tekbir getirerek "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Kılıçarslan, insanlığın Filistin'de tarih boyunca en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.

İsrail'in, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirten Kılıçarslan, "Filistin'de 15 bin çocuk, 10 bin kadın olmak üzere 40 bine yakın kişi şehit edildi. 100 bin kişi yaralanırken, on binlerce kişi ise kayıp. Kayıp insanların İsrail tarafından gömüldüğü toplu mezarlar her gün açığa çıkıyor." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda dua edildi.