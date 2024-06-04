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Güncel
AA 04.06.2024 20:15

Karaman'da el sanatları yıl sonu sergisi açıldı

Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Karaman'da el sanatları yıl sonu sergisi açıldı

Karaman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sariibrahim, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kentte, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

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Karaman Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
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