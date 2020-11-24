Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adayları, oluşturdukları "24 Kasım" koreografisiyle öğretmenlerin gününü kutladı.
POMEM eğitim alanında toplanan 400 polis adayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü koreografisi oluşturdu.
Eğitim alanına dizilerek "24 Kasım" yazan polis adayları, yüksek sesle 3 kez "24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" diyerek, öğretmenlerin gününü kutladı.
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