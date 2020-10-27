Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'ta 561 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 561 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta alınan bilgiye göre, Sarıkaya ilçesinde G.A'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Şüphelinin evi, iş yeri ve otomobilindeki aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 451 sikke, 51 obje, 44 yüzük, 3 mühür, 12 ok ucu ile 2 tabanca, 6 mermi ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından şüpheli G.A. gözaltına alındı.
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