Haber Giriş: Kaynak: AA
14 terörist yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, kaçak çıkışların yanı sıra yasa dışı geçişleri de engelliyor.
Hudut birlikleri, faaliyetleri kapsamında, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.
Sıradaki Haber
Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 264 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz