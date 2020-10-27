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Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 264 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen diş hekimliği malzemeleri ele geçirildi.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen Gürcistan vatandaşı R.M'nin kullandığı tırda arama yaptı.
Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen tırın çeşitli bölümlerine gizlenmiş, diş hekimliğinde kullanılan gümrük kaçağı toplam 264 malzeme ele geçirildi.
R.M. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.
Araç ve ele geçirilen malzemelere el konuldu.
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