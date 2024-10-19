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Güncel
AA 19.10.2024 10:07

Yozgat'ta 4 firari hükümlü yakalandı

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan 13 Ekim'de firar eden 4 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Ankara'da yakalandı.

Yozgat'ta 4 firari hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, cezaevinden firar eden 4 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Firarilerin Ankara'da olduğu bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda haklarında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Ş, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası olan N.A, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezası bulunan U.K. ve S.E'yi yakaladı.

U.K'nin üzerinde tabanca ele geçirildi.

Hükümlülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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