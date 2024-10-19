Tokat'ta yapılan kışlıklar İstanbul'daki gurbetçilere gönderildi

İstanbul Başçiftlikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Başçiftlik'teki vatandaşlar tarafından İstanbul'daki yakınlarına ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu çuval ve koliler, kamyon ve tırlara yüklendi.

Kışlık gıdalar yüklenen kamyon ve tırlar, İstanbul'a gitmek üzere uğurlandı.

Dernek Başkanı İbrahim Beyazıt, her yıl vatandaşlardan yakınlarına gönderilmek üzere hazırlanan çuval ve kolileri alarak İstanbul'da sahiplerine teslim ettiklerini anlattı.

Yaklaşık 100 ton gıda toplandığını belirten Beyazıt, "Pazar günü toplamda 500 haneye ulaştırılacak. Yüklerimiz özellikle tescilli Başçiftlik Beyazı patates, kuru fasulye, konserve ve kuru gıdadan oluşuyor. Teslim aldığımız ürünlerin tamamı, burada vatandaşlarımızın kendi yetiştirdiği Tokat ürünüdür." ifadelerini kullandı.