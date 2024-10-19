Malatya'da 42 yıllık öğretmene duygulandıran veda

Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

Öğrenciler, son derse girmek için okula gelen Yıldız'a sevgi gösterisinde bulundu.

Okulun koridorlarında toplanan öğrenciler, Yıldız'ı uzun süre alkışladı.

Okul bahçesinde "Hüseyin hocam hakkın ödenmez. Seni unutmayacağız" yazılı pankart açan öğrencileri gören Yıldız ise duygulandı.

Yıldız, uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür ederek, "Sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluktu. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." dedi.

Öğretmenler Ortaokulu Müdürü Hanifi Özdemir, 65 yaşını dolduran Yıldız'ın 11 yıldır okullarında görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Okulumuzda bir etkinlik, organizasyon olduğu zaman asla yaş konusuna takılmadan genç meslektaşları gibi en önde gidenlerdendi. İyi ki yolumuz kesişti, iyi ki bugüne şahitlik ediyoruz. Öğretmenler Ortaokulu ailesi olarak verdiği emekten dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında da mutluluklar ve başarılar diliyoruz."