UNESCO Dünya Mirası Eğitimi (WHE) Programı çerçevesinde, bu yıl “Dünya Mirasına Yönelik Dayanıklılık ve Yeniden Harekete Geçirme” adı altında yapılan UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri 2022 Kampanyasına dahil edilen Roma Hamamı’nın tanıtılması, kültürel miras konusunda farkındalığın artırılması ve çeşitli projelerin geliştirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yozgat Valiliği, Sarıkaya Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hazırlanan proje ile 2022 yılı UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri kampanyasına dahil edilen Roma Hamamı’nda Fransa, İsveç, Pakistan, Mali, Mısır gibi ülkelerden gelen 15 gönüllü genç, devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarına katıldı. Tarihi Roma Hamamı'nda çeşitli atölye çalışmalarına katılarak tarihi yapının tanıtımına katkı sunan gönüllü gençler, Roma Hamamı etrafında çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması da yaptı.

UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri Programı çerçevesinde gönüllü gençlere 15 günlük çalışmalarının sonunda Vali Ziya Polat, Kaymakam Samet Serin ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in katılımı ile sertifikalarını verildi.

“İlerleyen yıllarda kalıcı liste için de başvurumuzu yapacağız”

UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri Programı doğrultusunda çalışmaları sonucu gönüllere sertifika veren Yozgat Valisi Ziya Polat, “Binlerce yıllık tarihi eserin önündeyiz. Yıllar sonra bu yapıya dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçici listeye alınan Roma Hamamımız bu sene devletimizin imkanlarıyla ziyaret için gelen insanlarımız için yürüyüş yolları, karşılama ofisi, satış reyonları yapılıyor. Etrafındaki teli kaldıracağımızı daha önce söylemiştik. İnşallah aralık ayında süresi bitiyor biz daha erken açılması için müteahhidimize destek oluyoruz. Burası sadece Sarıkaya’nın değil Yozgat’ın markası aynı zamanda Türkiye’nin markası. Bu markayı daha iyi tanıtmak için de projeler yapılıyor. Yaptığımız projede kalıcı listeye alınmak için yapılacak başvuru dosyasında yapılan çevre düzenlemesi işiyle beraber bize güç verecek konulardan birisi. İnşallah ilerleyen yıllarda kalıcı liste için de başvurumuzu yapacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

“Projenin Roma Hamamının tanıtımına katkı sunacağını düşünüyorum”

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise, “Basilica Therma adı ile bilinen Roma Hamamımız, 2017 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer almakta. ORAN Kalkınma Ajansı, Yozgat Valiliği ve Sarıkaya Belediyesince ortaklaşa yürüttüğümüz proje doğrultusunda UNESCO Dünya Gönüllülük Listesinde Türkiye’de bu listeye giren iki yerden birisi olduk. Bu proje çerçevesinde UNESCO gönüllülerinden oluşan 15 gönüllümüz, 2 hafta boyunca Sarıkaya’da kaldılar. Hem ilçemizin hem Yozgat’ın tarihi turistik yerlerinde UNESCO’nun belirlediği çeşitli etkinlikleri yaptılar. Projenin Roma Hamamı’nın tanıtılmasına katkı sağlamasını umut ediyorum. İnşallah kalıcı listede yer alabilmemiz içinde bir basamağı atlamış olduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. “

“Roma Hamamı gereken değeri görecek”

Projeye, Abdullah Gül Üniversitesi’nden katılan Mimarlık Bölümü öğrencisi Sena Karacabey de, “Roma Hamamında bir süredir çalışıyoruz. UNESCO tam listesine girmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü böyle güzel ve köklü bir tarihin toprağın altında kalması ve insanlar tarafından hak ettiği değeri görememesi hem bizi hem de dünyadaki diğer insanları derinden etkiliyor. Bunun için Fransa’dan, İsveç’ten gönüllü arkadaşlarımızla Roma Hamamının çevre düzenlemesi için çalıştık. Antik Roma ile ilgili bilgiler edindik. Buraya dikkat çekebilmek için yakınlardaki bir parkın duvarını boyadık. Roma Hamamının etrafını güzelleştirmek ve insanların dikkatini çekebilmek için etrafa çiçek diktik. Elimizden geleni yaptık. Ben inanıyorum ki gereken değeri daha da görecek ve çalışmalar daha da hızlanarak devam edecek. Arkadaşlarımız da ülkelerine gittiklerinde Roma Hamamını ailelerine, arkadaşlarına ve okullarına tanıtacaklar” ifadelerine yer verdi.