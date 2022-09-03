Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 5 ton yem, tır dorsesinden yola saçıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinden yola, 5 ton hayvan yemi savruldu.
Olay, sabah saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. İsmail Özdemir (53) yönetimindeki 27 R 8744 plakalı TIR'ın dorsesinden hayvan yemi dolu çuvallar yola savruldu.
Arkadan gelen sürücüler zor anlar yaşadığı sırada uyarılan TIR sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Yola saçılan 5 ton hayvan yemi çevredekilerin yardımıyla toplanmaya başlandı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, olası kazayı önlemek için yolu ulaşıma kapattı. Çuvalların kenara alınıp temizlenmesinin ardından yol, yeniden açıldı.
Tırın dorsesinden 5 ton yemin yola savrulma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: Gaziantep
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