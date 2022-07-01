Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat’ta 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Yozgat'ta hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
Yozgat'ta hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranması olan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi ilçe merkezinde belirlenen adreste yakaladı. A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Etiketler: Yozgat
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