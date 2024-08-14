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Güncel
AA 14.08.2024 09:28

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşlar ekonomiye kazandırılacak

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ametist, kuvars, kalsedon ve agat gibi yarı değerli taşlar ekonomiye kazandırılacak.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşlar ekonomiye kazandırılacak

Mor yakut olarak da bilinen ametist taşı başta olmak üzere yarı değerli çeşitli taşların bulunduğu 281 hektar rezerv alanının ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Maden sahasında 2020 yılında arama ve işletme ruhsatı alan şirket ortaklarından Ahmet Demirel gazetecilere, yer altındaki değerli taşları ülke ekonomisine kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Sahada 100 metrenin üzerinde sondaj ve karot çalışması yaptıklarını belirten Demirel, "Detaylı ve genel aramalara başladık. Aramalarda kuvars, kalsedon, mor yakut dediğimiz ametist gibi değerli taşlar var. Bölgede adım attığınız her yer rezerv. Derinlere indikçe daha kaliteli, daha mor taşlar çıkıyor." dedi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşlar ekonomiye kazandırılacak

Demirel, kuvarsın sağlık alanında da kullanıldığını anlatarak, iz bırakmaması için bu taştan neşter yapıldığını aktardı.

Sahayı Yozgat ve ülke ekonomisine kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Demirel, "Bu sahamızı tahrip etmeden, doğaya zarar vermeden ekonomiye dönüştürmek istiyoruz. İnşallah da halisane bu işi başaracağız. Türkiye'de Aydıncık, bu taşlar bakımında şu anda ikinci büyük rezerve sahip." ifadelerini kullandı.

Demirel, ametist ve diğer yarı değerli taşların işlenerek takı haline getirildiğini de sözlerine ekledi.

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